Бишкекчане недоумевают, почему им повысили тариф за холодную воду

Абонентам в жилом массиве «Ак-Ордо» подняли тариф на холодную воду. Об этом 24.kg сообщил читатель.

«Раньше мы платили 16 сомов в месяц, а теперь счет пришел на 27. Почему подняли тариф?» — поинтересовался он.

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Читатель добавил, у него в доме не установлен ни водонагреватель, ни стиральная машина. По его словам, повышенная оплата пришла и его соседям.

В Бишкекводоканале сообщили, что в апреле — мае контролеры обходили частный сектор, смотрели, кто использует водонагреватели, ванные, душевые, бани.

«От этого зависит норма водопотребления. Мы не меняем тарифы. Если только кран холодной воды, то абонент оплачивает 16 сомов и норма потребления у него — 100 литров в стуки. Если есть ванная, душ, то норма потребления увеличивается до 170 литров и платить он должен уже 27 сомов. А норма потребления абонентов, у которых есть баня, составляет 165 литров в сутки», — ответили в предприятии.

В Бишкекводоканале отметили, что, возможно, абонент не пустил контролера по какой-то причине в дом и тот указал наличие у него элементов благоустройства.

«Если абонент не согласен с начислением, у него нет в доме ванной, душа, водонагревателя, он может обратиться в абонентский отдел. Контролер придет и зафиксирует», — добавили в Бишкекводоканале.

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