Мэрия Бишкека хочет почти в два раза повысить тарифы на воду и канализацию

Мэрия разработала проект постановления Бишкекского городского кенеша об утверждении тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению (канализации) в столице. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Муниципалитет предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).

Планируется увеличить и тарифы за водоотведение, то есть прием и очистку сточных вод. За 1 кубометр населению предлагается платить 2,3 сома вместо 1,2 сома (рост в 1,9 раза).

Бюджетным организациям тариф хотят повысить с 2,1 до 3 сомов (рост на 43 процента), а прочим потребителям — с 4,02 до 6 сомов (рост на 49 процентов).

В справке-обосновании к документу отмечается, что новые тарифы разработаны для проведения справедливой тарифной политики в системе водоснабжения и водоотведения, сокращения убытков предприятия в связи с отставанием тарифа от себестоимости услуг на поставку питьевой воды и очистку стоков.

«Действующие тарифы на услуги водопровода и канализации не позволяют в должной мере осуществить эксплуатацию и производить модернизацию насосно-энергетического оборудования, грузового и спецтранспорта, реконструкцию водопроводно-канализационных сетей», — подчеркнули в мэрии.