В Бишкеке сохнут дубы, а в Караколе из-за вредителя могут погибнуть ели

В Караколе на хвойных деревьях завелись вредители, которые могут погубить их. Об этом 24.kg сообщили читатели.

«Пусть местная власть примет меры. В двух парках города — Победы и Пушкина — на хвойных деревьях завелась красная тля. Из-за нее деревья высыхают и погибают. Нужно срочно принять меры», — отметили читатели.

Напомним, власти прозевали вспышку заболеваемости дубов в Бишкеке. Она произошла в 2011 году. Городские чиновники для борьбы с минирующим пилильщиком стали использовать специальные ловушки, проводить обрызгивание слишком поздно — эффективного результата меры не принесли. В столице вредителем поражено примерно 90 процентов дубов.

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