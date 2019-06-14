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Сюжет: Проблемные маршрутки (121)

Водители маршруток в 12-м микрорайоне, чтобы сэкономить, выезжают на встречку

Водители маршруток на улице Токомбаева в 12-м микрорайоне Бишкека, чтобы сэкономить время и бензин, выезжают на полосу встречного движения. Об этом 24.kg сообщил читатель.

Разрешающий разворот дорожный знак висит в нескольких сотнях метров от конечной остановки бусов, но, чтобы не объезжать, они едут по встречке.

По словам читателя, примеру маршруточников следуют и некоторые жители микрорайона. 

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