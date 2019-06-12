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Агент 024

В Бишкеке к саммиту ШОС появились «Потемкинские деревни»

В Бишкеке к саммиту ШОС фасад здания на улице Киевской закрыли баннером с нарисованными окнами. Фотографию в социальной сети Facebook выложила Рахат Махмедова.

«Центр города, прикрываем результат отсутствия работы правительства клеенкой, прям как я в детстве перед приходом мамы, когда прикрывала одеялом все, что не успела убрать...» — написала она.

Напомним, в Бишкеке 13-14 июня пройдет самммит глав государств — членов ШОС.

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