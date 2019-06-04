Водители троллейбусов нарушили Правила дорожного движения

Водитель троллейбуса маршрута № 10 нарушил Правила дорожного движения. Видео 24.kg прислал читатель.
Троллейбус проехал прямо по полосе движения, предназначенной для поворота направо.
Другой водитель на перекрестке улиц Байтик Баатыра и Токомбаева повернул налево с правого ряда.
Начальник Бишкекского троллейбусного управления (БТУ) Артур Омурзаков сообщил 24.kg, что нарушителей отслеживают и по сообщениям в социальных сетях. За четыре месяца поступило 18 жалоб.
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