Водители троллейбусов нарушили Правила дорожного движения

Водитель троллейбуса маршрута № 10 нарушил Правила дорожного движения. Видео 24.kg прислал читатель.

Троллейбус проехал прямо по полосе движения, предназначенной для поворота направо.

Другой водитель на перекрестке улиц Байтик Баатыра и Токомбаева повернул налево с правого ряда.

Начальник Бишкекского троллейбусного управления (БТУ) Артур Омурзаков сообщил 24.kg, что нарушителей отслеживают и по сообщениям в социальных сетях. За четыре месяца поступило 18 жалоб.