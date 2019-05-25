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Агент 024

За четыре месяца на водителей троллейбусов пожаловались 18 раз

Вечная боль Бишкека — дороги. Горожане пристально следят за их состоянием и постоянно сообщают информацию об улицах, которые нуждаются в ремонте, где он проведен некачественно, отсутствует разметка... Практически советники мэрии на общественных началах.

В муниципалитете на жалобы реагируют. Правда, все чаще стандартными отписками: разберемся, исправим, проведем беседу.

1Дорожные вопросы

Хорошие новости: нанесут дорожную разметку на улице Патриса Лумумбы. По словам читателя, она стерлась, поэтому дорогу переходить опасно. Впрочем, со сроками в мэрии как всегда не определились. Ответили размыто — нанесут в ближайшее время.

На участке улицы Абая между Ахунбаева и Суеркулова начали укладывать второй слой асфальта. Ранее читатели пожаловались, что отремонтированная в прошлом году дорога выглядит как после метеоритного дождя.

Еще одна радость — на улице Малдыбаева установили люк. Заняло это больше месяца.

Напомним, что одна полоса движения была перекрыта из-за установки люка. Завершить работы ранее не позволяли погода и остановка завода по производству асфальта.

А вот с просьбами об установке «лежачих полицейских» попросили идти в... УОБДД столицы.

«Сотрудники управления должны выехать на место, выписать предписание, только тогда Бишкекасфальтсервис может установить «лежачий полицейский», — отметили в муниципалитете.

Ну хотя бы фонарный столб, который сбил автомобиль на улице Профсоюзной, демонтировали своими силами. Освещение тоже восстановили.

2Водители троллейбусов – заядлые нарушители ПДД

Нарушают Правила дорожного движения не только автохамы, но и водители муниципального транспорта. Причем по частоте сообщений от читателей — с завидной регулярностью. Покурить в салоне? Легко! Выехать на встречку, повернуть на красный сигнал светофора со второго ряда — еще легче. Троллейбус большой, против него не попрешь.

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Начальник Бишкекского троллейбусного управления (БТУ) Артур Омурзаков честно признался, что нарушителей отслеживают и по сообщениям в социальных сетях. За четыре месяца поступило 18 жалоб.

Что делают с нерадивыми водителями? Судя по словам начальника БТУ, беседуют и отправляют в ГУОБДД платить штрафы. Правда, дошел ли хоть один водитель до места назначения, большая загадка.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.

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