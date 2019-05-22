Водитель троллейбуса нарушил Правила дорожного движения

Водитель троллейбуса маршрута № 8 на перекрестке улицы Абдрахманова и проспекта Жибек Жолу нарушил Правила дорожного движения. Видео 24.kg прислал читатель.

На кадрах видно, что троллейбус повернул со второго ряда на красный сигнал светофора.

Отметим, что ранее водитель троллейбуса маршрута № 7 выехал на полосу встречного движения. За это его лишили премии. Другой курил в салоне, с ним побеседовали.

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