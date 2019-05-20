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Агент 024

Бишкекчане просят установить «лежачего полицейского» у сквера Тоголока Молдо

Жители Бишкека просят установить «лежачего полицейского» на пересечении улиц Коенкозова и Чокморова возле сквера Тоголока Молдо. Об этом они сообщили на WhatsApp 24.kg.

«Машины редко уступают пешеходам и чаще просто гоняют. А в парке почти всегда дети, которые в любой момент могут выскочить на проезжую часть», — написал читатель.

читателя
Фото читателя

По его словам, жители района неоднократно обращались в мэрию и МП «Бишкекасфальтсервис». Там обещали установить «лежачего полицейского», но ничего не делают.

«Неужели нужен несчастный случай, чтобы представители мэрии очухались и сделали нормального «лежачего полицейского»?!» — интересуется читатель.

Чтобы стать «агентом 024», вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp или Telegram по телефону 0555312024.
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