В сквере в 12-м микрорайоне Бишкека пропал тренажер

В сквере в 12-м микрорайоне Бишкека пропал недавно установленный тренажер. Об этом сообщила в социальной сети Facebook Егения Лим.

По ее словам, местные жители предположили, что его просто украли.





Напомним, сквер торжественно открыли 12 ноября. По данным муниципалитета, он является единственным местом отдыха и досуга для 10 тысяч жителей 12-го микрорайона.

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