В сквере в 12-м микрорайоне Бишкека пропал тренажер

В сквере в 12-м микрорайоне Бишкека пропал недавно установленный тренажер. Об этом сообщила в социальной сети Facebook Егения Лим.
По ее словам, местные жители предположили, что его просто украли.
Айтымбетов сообщил, что тренажер демонтировал подрядчик. «В одном подшипнике обнаружили дефект. Подрядчик его устранит и установит тренажер обратно», — сообщил он.
Напомним, сквер торжественно открыли 12 ноября. По данным муниципалитета, он является единственным местом отдыха и досуга для 10 тысяч жителей 12-го микрорайона.
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