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Агент 024

В сквере в 12-м микрорайоне Бишкека пропал тренажер

В сквере в 12-м микрорайоне Бишкека пропал недавно установленный тренажер. Об этом сообщила  в социальной сети Facebook Егения Лим.

По ее словам, местные жители предположили, что его просто украли.

Аким Октябрьского района Бишкека Ренат Айтымбетов сообщил, что тренажер демонтировал подрядчик. «В одном подшипнике обнаружили дефект. Подрядчик его устранит и установит тренажер обратно», — сообщил он.

Напомним, сквер торжественно открыли 12 ноября. По данным муниципалитета, он является единственным местом отдыха и досуга для 10 тысяч жителей 12-го микрорайона.

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