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Общество

В 12-м микрорайоне Бишкека появился сквер — единственное место отдыха

Новый сквер открыли в 12-м микрорайоне. Об этом сообщается на официальной странице акимиата Октябрьского района в Facebook.

Ранее земельный участок площадью 0,22 гектара был сдан в аренду частным лицам.  Восьмого июня 2017 года Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил исковые требования жителей ТСЖ «Горный», УМС мэрии столицы и расторгнул договоры аренды. Верховный суд 31 января 2018 года вернул участок в муниципальную собственность.

В сквере МП «Тазалык» уложило брусчатку, резиновое покрытие детской площадки, установило пять навесных скамеек, урны, уличные тренажеры. Бишкекзеленхоз высадил можжевельник, туи, рябину и кустарники, посеял газон.

В акимиате отметили, что сквер является единственным местом отдыха и досуга для 10 тысяч жителей 12-го микрорайона.
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