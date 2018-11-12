Новый сквер открыли в 12-м микрорайоне. Об этом сообщается на официальной странице акимиата Октябрьского района в Facebook.

Ранее земельный участок площадью 0,22 гектара был сдан в аренду частным лицам. Восьмого июня 2017 года Октябрьский районный суд Бишкека удовлетворил исковые требования жителей ТСЖ «Горный», УМС мэрии столицы и расторгнул договоры аренды. Верховный суд 31 января 2018 года вернул участок в муниципальную собственность.

В акимиате отметили, что сквер является единственным местом отдыха и досуга для 10 тысяч жителей 12-го микрорайона.

В сквере МП «Тазалык» уложило брусчатку, резиновое покрытие детской площадки, установило пять навесных скамеек, урны, уличные тренажеры. Бишкекзеленхоз высадил можжевельник, туи, рябину и кустарники, посеял газон.