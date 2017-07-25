Основная четверка. Выбор предпочтений извне

СДПК на последнем съезде официально заявила о выдвижении своего кандидата в президенты. От правящей партии штурмовать главный политический пост будет действующий премьер-министр Сооронбай Жээнбеков.

Второму возможному кандидату — спикеру парламента Чыныбаю Турсунбекову — съезд социал-демократов дал возможность выступить с критикой правительства. Но однопартийцы освистали Турсунбекова. Это вынуждает его пойти на выборы в качестве самовыдвиженца. Чтобы хотя бы сохранить лицо.

К настоящему времени определились основные фавориты предвыборной гонки. Это Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Бакыт Торобаев.

Все они имеют достаточные внутренние ресурсы (материальные, электоральные, профессиональные), чтобы претендовать на победу.

С оглядкой на Москву…

Кыргызстанцы по-прежнему уверены, что внешнеполитический фактор играет если не ключевую, то не последнюю роль в местной выборной кампании. Как обстоят дела с внешней поддержкой кандидатов?

В числе заинтересованных выборами в Кыргызстане государств называют Россию, США, КНР, Турцию, Казахстан, Узбекистан. А теперь еще Катар, Саудовскую Аравию…

По мнению экспертов, именно в эти страны протянулись маршруты встреч наиболее сильных кандидатов, которые, разумеется, они не афишируют. Безусловно, будущий победитель гонки должен обладать как внутренней, так и международной поддержкой. Это аксиома.

В СМИ сообщается, что за последние месяцы в Москве побывали (причем не один раз) большинство серьезных претендентов на престол. Высокие симпатии кыргызстанских избирателей к России (4/5 населения Кыргызстана) предопределены общим советским прошлым, а также огромным контингентом мигрантов (около 0,6 миллиона человек), выехавших из Кыргызстана в поисках работы. Их переводы своим семьям и родным составляют сейчас примерно треть ВВП страны.

Россия пока не демонстрирует открытых симпатий тому или иному кандидату на пост президента КР. Но очевидно, что Кремль готов работать с любым из претендентов, который априори не может быть антироссийским.

…а Москва присматривается

Тем не менее приближение сил международного терроризма к границам СНГ обязывает Москву отдать кому-то из кандидатов большее предпочтение. Если обратиться к недавней истории, то у Кыргызстана от России были бескорыстная помощь, кредиты, списание крупных долгов, договоры о вечной любви и дружбе…

А потом президент Аскар Акаев ввел в страну американскую авиабазу. Вопрос о ее выводе возник при втором президенте — Курманбеке Бакиеве. Но Бакиев, обещая, авиабазу не вывел. Хитрил, тянул…

Алмазбек Атамбаев вывел авиабазу. За что официальный Бишкек наверняка заслужил одобрение Москвы.

Но потом было длительное молчание властей Кыргызстана по поводу сбитого Турцией российского истребителя. Неожиданная денонсация договора о строительстве Камбар-Атинской ГЭС.

В период обострения российско-катарских отношений и после избиения российского посла в аэропорту Дохи премьер-министр Омурбек Бабанов летит с официальным визитом в Катар. Кыргызстан устанавливает дипломатические отношения со страной, которую подозревают в финансировании международного терроризма.

Были и другие недипломатические акты и недружественные высказывания и выпады должностных лиц КР в адрес российских чиновников и истеблишмента. И одновременно с этим просьбы о помощи и денег. Эксперты даже прозвали эти отношения «зигзагами сотрудничества».

Понятно, Москве важно, чтобы в результате президентских выборов в Центральной Азии не появился еще один очаг непредсказуемости. Так кто же он — гипотетический фаворит России?

Хочется, но пока не можется

Омурбек Бабанов вхож в некоторые российские высокие кабинеты, которые, считают эксперты, открывает для него друг и компаньон — миллиардер Муса Бажаев. Однако в «главный» кабинет РФ Бабанову только мечтается попасть.

Но известно, что лидер партии «Республика — Ата Журт» пользуется симпатией определенных кругов в Казахстане. За его спиной, как скала, стоит и экс-президент переходного периода Роза Отунбаева, у которой очень хорошие отношения с США и Европой.

Последняя пресс-конференция уходящего в историю Алмазбека Атамбаева говорит о том, что при определенных обстоятельствах он может поддержать не только, а может и не столько Сооронбая Жээнбекова, сколько Омурбека Бабанова.

При этом Россию в Бабанове может пугать его политическая всеядность, как в случае с Катаром, а также «гибкость» предпринимателя, который ориентирован прежде всего на собственное обогащение и экономические дивиденды.

Темные лошадки

Сооронбай Жээнбеков на съезде СДПК заявил, что продолжит курс президента Атамбаева в отношении РФ. Курс этот был не всегда стабилен и колебался между Турцией и Россией. А эксперты считают, что премьер имеет крепкие связи с арабскими монархиями, в частности, с Саудовской Аравией и Катаром, где послом является его родной брат.

Эти страны подозреваются в активном финансировании антибашаровских сил в Сирии и международных террористов, что явно в пику позиции Российской Федерации на Ближнем Востоке.

О внешней поддержке Бакыта Торобаева экспертам пока известно очень мало. Хотя никто не сомневается в его очевидной «пророссийскости». За спиной кандидата нет и каких-либо дипломатических ляпов.

Сделать правильный выбор

Темир Сариев — один из важных архитекторов вхождения Кыргызстана в Таможенный союз и ЕАЭС — международные проекты, инициатором которых является Россия. Он начинал эту работу в качестве министра экономического развития и довел ее до конца, будучи премьер-министром КР.

Такие качества Сариева-политика, как последовательность, предсказуемость, твердость, признаются всеми, даже его конкурентами. Думаю, такая кандидатура представляется подходящей во всех отношениях.