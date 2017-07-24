Мусорка под окном. Исключительный случай?

История, о которой мы расскажем, есть наглядный пример наплевательского отношения чиновников к рядовым жителям Бишкека. И пусть на сайте столичного муниципалитета красуется информация о том, сколько личных приемов провел мэр Албек Ибраимов, скольких граждан он выслушал, скольким акимам дал поручения, сколько раз заверил, что мнение бишкекчан для мэрии крайне важно, действительность демонстрирует обратное: плевать на нас хотели с высокой колокольни.

Головотяпство на чиновничьем уровне

В редакцию ИА «24.kg» обратилась коренная жительница Бишкека Людмила Ивановна Радько, дом которой стоит на пересечении улиц Коммунаров и Минской. Пенсионерка умоляла помочь пробить глухую стену, которой отгородились от ее проблемы чиновники. С весны текущего года женщина пытается отвоевать себе право на нормальное существование. С кем борется женщина в наше мирное время? С ведомством, призванным улучшать жизнь горожан, облагораживать столицу, и муниципальными служащими, отвечающими за комфорт, чистоту и уют любимой столицы.

По словам Людмилы Радько, в шести метрах от ее окон на улице Коммунаров установили контейнерную площадку из четырех мусорных баков. При этом чуть ниже к БЧК также установлено четыре мусорных бака, а выше дома пенсионерки, возле общежития, еще два бака.

Кроме того, возле магазина и детского сада еще шесть контейнеров. В то же время на улице Минской, пересекающей Коммунаров, вообще нет никаких контейнеров.

Теперь у пенсионерки Радько образовался «чудесный вид» из окон ее простенького дома - на мусорные баки. Конечно, мэрия огораживает баки стенками и крышей, но не нужно быть особо проницательным, чтобы понять: от зловония никакие заграждения не спасут.

Людмила Ивановна является хозяйкой половины дома, вторая же половина принадлежит соседям, которые, в общем-то, не против, чтобы площадку с контейнерами сместили ближе к их дувалу, о чем имеется соответствующая расписка. По словам Радько, мусорные баки ранее там и стояли.

Заботливое безобразие

В конце мая пенсионерка даже не могла представить, какой «сюрприз» готовит ей Первомайский акимиат. И однажды, придя домой, она увидела, что возле ее забора снят пласт земли и насыпана гора песка.

«Мы с жителями думали, что будут делать дорогу. Обычно так и происходит: привезут камни, а мы сами дорожные дыры ими и забрасываем… Через некоторое время вижу, что рабочие расстелили пленку и ставят опалубку. Тогда-то я и узнала, что будут устанавливать мусорку. Я возмутилась, так как по нормам она может быть установлена не ближе 9 метров от жилья. Я начала звонить в МТУ №14, где начальник с замом и ведущим специалистом заверили меня, что эта точка временная, что в скором времени ее уберут, дескать, не волнуйтесь… Спустя еще некоторое время смотрю - уже прикручивают винтики… Зачем вы укрепляете, ведь переделывать придется, а это же деньги? Плевать они на меня хотели! В ходе спора подрядчик вызывает ведущего инженера МТУ некого Байысовв, ну а тот приглашает участкового», - рассказала Людмила Ивановна.

По ее словам, страж порядка приехал на вызов не один, а еще с двумя милиционерами, и пригрозил пенсионерке: будет мешать - увезет ее в СИЗО в наручниках.

Женщина побежала в мэрию, но опалубку уже установили. Через некоторое время рабочие привезли цемент и сделали ступеньку. За это время несчастная написала два письма на имя главы Первомайского акимиата, на которые получила два ответа за подписью его заместителя Руслана Шарапова.

Все для человека! Чиновник извещает, что «согласно пункту 3.7 Правил благоустройства Бишкека, утвержденных постановлением Бишкекского горкенеша, контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения не менее чем на 20 метров , но не более 100 метров».

«В исключительных случаях в районах сложившейся застройки, где нет возможности соблюдения этих расстояний, они устанавливаются комиссионно (с участием районного архитектора, представителей муниципальной администрации, специализированного предприятия по вывозу ТБО, муниципальных территориальных управлений, квартальных комитетов, Центра госэпидемнадзора и СЭИ мэрии Бишкека)», - сообщает чиновник Руслан Шарапов.

В связи с чем, говорится в документе, «установка контейнеров по вышеуказанному адресу согласована актом выездной комиссии с участием представителей вышеуказанных городских служб на муниципальной территории». И далее: «Учитывая вышеизложенное, перенос контейнерной площадки не предусмотрен из-за отсутствия подходящего места».

Ну и в самом конце, чтобы продемонстрировать высокий градус заботы о человеке, сообщают, что вывоз мусора будет производиться ежедневно по новому графику спецтехникой МП «Тазалык».

Вот порадовали! Да хоть реактивным самолетом…

Вы представляете, оказывается, чиновники могут установить мусорку и в трех, и в двух, и в метре от вашего жилья, объясняя это «исключительным» случаем.

Пенсионерка потребовала показать документ, где имеется привязка именно к ее дому. Ведь если учесть, что забор у нее из сетки Рабица, то можно представить весь ужас ее положения. Пугает на только смрад, крысы и тараканы, но и то, что укромное место за стенкой мусорного ограждения в скором времени может превратиться в уголок, где справляют нужду. Разве не «прекрасная» перспектива?

Сами чиновники хотели бы у себя под носом иметь что-то подобное? О том, что площадка загородила свет в окна маленького домика, и вовсе промолчим.

Деньги решают все!

Впрочем, в один из своих очередных приездов комиссия пришла к выводу, что, в принципе, перенести баки чуть ниже к огороду Радько и к половине дома соседей можно. О чем составили новый акт (ну как работают!). Правда, договориться об этом надо с подрядчиком. Последние по звонку сотрудника МТУ быстро приехали и озвучили неподъемную для пожилой женщины цену - 15 тысяч сомов. И начался торг с пенсионеркой!

Через неделю сумма снизилась до 13 тысяч сомов, а спустя некоторое время упала до 12. У Радько на руках было только 7 тысяч, и те на лекарства. А в одну из пятниц сотрудник МТУ Азим Байысов, приехав с подрядчиками, предложил Людмиле Ивановне заплатить 10 тысяч сомов. По ее словам, она слезно просила взять деньги, отложенные на лекарства. В ответ услышала: «Ну все мать, живи». И те уехали.

«Я думала, люди сжалились надо мной… А во вторник приехал подрядчик и стал стенки площадки ставить. Я позвонила бесплатному государственному адвокату. Она приехала, показывали бумаги, что имеется акт о переносе, но рабочие были неумолимы. В пятницу в первой половине дня приезжает очередная комиссия. Покрутились, посмотрели и сообщили, что если найдут подходящее место, то перенесут-таки баки. Спустя несколько часов подрядчики приварили крышу и стенки конструкции», - расплакалась женщина.

Шарапов. Но не Володька!

Конструктивного диалога по этой проблеме с заместителем акима Первомайского района Русланом Шараповым не получилось.

Тезка знаменитого своей принципиальностью и справедливостью человека посетовал, что улица Коммунаров густо населена, и если переместить мусорку в другое место, то будут возмущаться другие жители: мол, «у кого ни спроси, все не хотят».

Вот оно что… Оказывается, спрашивали… А почему же у пенсионерки Радько не спросили, а молча приступили к работе?

Или на владельцев крутых особняков страшновато наезжать? Куда легче тягаться с пенсионеркой-астматиком и сердечницей - кто ж за нее заступится…

Кстати, заместитель акима Руслан Шарапов не верит, что есть акт о возможности переноса контейнеров.

«Я вам сейчас скажу, что меня президент обещал сделать премьер-министром, вы поверите и будете этого требовать у президента что ли?» - задает нам вопрос чинуша.

«Если комиссия подписала акт о возможности переноса контейнеров, а сами установили, пусть документ мне представят. Она также вправе обратиться в прокуратуру как в надзирательный орган, и если были нарушения со стороны комиссии, то она за свой счет будет переносить их», - продолжает он.

Мне одной непонятно, зачем доводить до прокуратуры, почему акимиат не ищет выхода из сложившейся ситуации, предпочитая силовой метод, и почему с самого начала нельзя было чуть ниже установить мусорные баки, чуть ближе к соседям, которые были не против этого? Почему комиссия решает установить в одном месте, а потом с легкостью отменяет свое решение и сообщает о возможности перемещения площадки для ТБО?

«Покажите мне акт. Я там не был, как я могу вам верить на слово?» - говорит корреспонденту Шарапов. Хочется напомнить, какая виза была наложена главой администрации данного района Аскербеком Алиевым: «Шарапов Р. Прошу рассмотреть с выездом на место».

Специально для господина Шарапова прикрепляем акт комиссии о возможности перемещения:

На вопрос ИА «24.kg», смирился бы чиновник, если бы под его окнами соорудили помойку, Шарапов предложил корреспонденту не спорить с ним.

«У нас в городе полтора миллиона человек, и я не могу ходить к каждому», - заявил он. Оградим чиновника от таких подвигов: не нужно ходить к каждому, нужно просто наладить работу на своем участке. А еще очень важно помнить, что город - это в первую очередь его жители, их комфорт и благополучие. Не свое, а их.