Сооронбай Жээнбеков: Я лично скажу Бабанову, что предприму против него

«Я лично скажу Бабанову, что предприму против него», — так ответил на вопрос ИА «24.kg» лидирующий по предварительным итогам выборов президента Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

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Лидер предвыборной гонки провел брифинг для журналистов в своем предвыборном штабе сегодня, 15 октября.

Напомним, на дебатах в прямом эфире ОТРК Сооронбай Жээнбеков заявил, что борьбу с коррупцией начнет с другого кандидата в президенты, который занимает второе место по предварительным итогам выборов, Омурбека Бабанова.

На вопрос ИА «24.kg», не отказывается ли кандидат от партии власти от своих слов и что конкретно он намерен сделать, Сооронбай Жээнбеков ответил: «Я скажу ему лично, что предприму».

На вопрос журналистов, не собирается ли он пригласить Омурбека Бабанова в свою команду, Жээнбеков ответил, что у него и в мыслях этого не было.