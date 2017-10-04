Сооронбай Жээнбеков пообещал начать борьбу с коррупцией с Омурбека Бабанова

Сегодня в прямом эфире КТРК продолжаются теледебаты кандидатов на пост президента Кыргызстана. В них участвуют Сооронбай Жээнбеков, Арстанбек Абдылдаев, Токтайым Уметалиева и Омурбек Бабанов.

Сооронбай Жээнбеков призвал Омурбека Бабанова к объективности после его жалоб президенту о применении грязных технологий.

«Омурбек, ты мне как младший брат. Прошу быть объективным. Сравни 2009 год и нынешний. Тогда нас били, нам не давали агитировать, наших сторонников арестовывали. А сейчас ты во всех телеэфирах и свободно проводишь агитацию», — сказал Сооронбай Жээнбеков.

Также он отметил, что Омурбеку Бабанову не удастся бороться с коррупцией.

«Я обращаюсь к тебе на «ты», так как знаю тебя давно: с тех времен, когда ты был для меня птенцом. Ты не сможешь бороться с коррупцией. Я смогу. И я начну борьбу с коррупцией с тебя», — сказал кандидат.

Омурбек Бабанов попросил оппонента не угрожать ему.

«Не надо мне угрожать. Я свои деньги заработал в бизнесе, а не на госдолжности. Раз уж баллотируетесь в президенты, обращайтесь уважительно. Я никога не был вам птенцом», — ответил Омурбек Бабанов.