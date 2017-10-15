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Выборы

ЦИК КР: За агитацию в день тишины штаб кандидата в президенты накажут

За агитацию в день тишины штаб кандидата в президенты накажут. Об этом ИА «24.kg» сообщил заместитель председателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

По его словам, агитация в день тишины запрещена законодательством. «Если выявлены такие нарушения, необходимо их зафиксировать и направить в компетентные органы или ЦИК, написав заявление и приложив видео или фото», — пояснил Абдыжапар Бекматов.

Он добавил, что агитация в неустановленные сроки будет пресекаться. Штабу кандидата дадут оценку государственные органы и ЦИК.

Напомним, накануне в зале №1 кинотеатра «Россия» перед началом фильма «Салют-7» (сеанс в 13.50) крутили два ролика в пользу кандидата на пост президента Сооронбая Жээнбекова
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