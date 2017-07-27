Смелость появилась. Канат Исаев идет на президентские выборы и критикует власть

Партия «Кыргызстан» выдвинула кандидатуру своего лидера Канатбека Исаева для участия в президентских выборах. Решение принято сегодня на пятом съезде политической организации.

По официальным данным, на съезде присутствовало около 600 делегатов со всей страны. В своем выступлении Канатбек Исаев высказал критику в адрес прежнего и действующего руководства страны.

«Власти не предпринимают никаких попыток для снижения количества ДТП, в системе госуправления имеются недостатки. Нужна поддержка промышленности и отечественных предпринимателей. Те, кто высказал желание выдвигаться на пост президента страны, должны действовать без попыток разделения народа», — заявил Канатбек Исаев.

Напомним, 11 мая ГКНБ предъявил Канатбеку Исаеву обвинение по статье «Коррупция». По версии следствия, Исаев, будучи мэром Токмака, незаконно передал муниципальный земельный участок общего пользования во владение частной компании для строительства торгового центра. Позже его обвинили в незаконной продаже и по заниженной цене здания с участком госбиблиотеки в Токмаке и незаконной передаче подрядных работ по строительству автостанции за счет городского бюджета аффилированной с ними компании.

Канатбек Исаев сейчас находится под подпиской о невыезде и заявляет о своей невиновности. В конце июня временная депутатская комиссия по изучению вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении Канатбека Исаева пришла к выводу, что оно возбуждено незаконно.

Отметим, Канатбек Исаев станет сороковым претендентом на главный пост страны. Выборы президента состоятся в Кыргызстане 15 октября.