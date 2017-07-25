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Выборы

Дело Текебаева. Адвокаты просят суд обеспечить права кандидата в президенты

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжается исследование материалов.

В начале заседания адвокаты Омурбека Текебаева заявили ходатайство об обеспечении судом его избирательных прав.

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Напомним, завтра лидер партии «Ата Мекен» первым из всех претендентов на президентский пост должен сдать экзамен на знание государственного языка. Однако в ЦИК ранее затруднились с ответом, как подсудимый Текебаев сможет принять участие в сдаче теста. Он, как известно, находится под арестом и содержится в СИЗО ГКНБ.

Специально созданная комиссия по организации тестирования на знание государственного языка для кандидатов в президенты ранее определилась с графиком.

Сдача языкового теста начинается завтра, 26 июля.

По мнению юриста Канатбека Азиза, ЦИК, не учитывая обстоятельства Текебаева как кандидата, нарушает его право баллотироваться.

Судья Айбек Эрнис уулу удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.  
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