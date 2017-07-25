Дело Текебаева. Адвокаты просят суд обеспечить права кандидата в президенты

В суде по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова сегодня продолжается исследование материалов.

В начале заседания адвокаты Омурбека Текебаева заявили ходатайство об обеспечении судом его избирательных прав.

Напомним, завтра лидер партии «Ата Мекен» первым из всех претендентов на президентский пост должен сдать экзамен на знание государственного языка. Однако в ЦИК ранее затруднились с ответом, как подсудимый Текебаев сможет принять участие в сдаче теста. Он, как известно, находится под арестом и содержится в СИЗО ГКНБ.

Специально созданная комиссия по организации тестирования на знание государственного языка для кандидатов в президенты ранее определилась с графиком.

Сдача языкового теста начинается завтра, 26 июля.

По мнению юриста Канатбека Азиза, ЦИК, не учитывая обстоятельства Текебаева как кандидата, нарушает его право баллотироваться.

Судья Айбек Эрнис уулу удалился в совещательную комнату, чтобы принять решение.

Текебаева и Чотонова обвиняют в коррупции.