Эльмира Ибраимова о том, почему она отказалась баллотироваться в президенты

Эльмира Ибраимова — одна из немногих кыргызстанок Олимпа, кто не запятнал свое имя в суровой реальности политических интриг и то и дело вспыхивающих скандалов в среде местного истеблишмента.

Многие были уверены, что Эльмира Ибраимова вступит в борьбу за президентское кресло. Однако она отказалась от таких притязаний и возглавила республиканский избирательный штаб кандидата на пост главы государства Темира Сариева.

Экс-председатель Счетной палаты согласилась рассказать ИА «24.kg» о том, почему решила не баллотироваться на высший государственный пост, и ответить на другие вопросы редакции.

— Эльмира Султановна, политики и эксперты не исключали вашего участия в предвыборной кампании в качестве претендента. В соцсетях эта тема тоже стала популярной. Многие одобрительно высказывались о вашей персоне и политической деятельности, поддерживали возможное участие в выборах. Почему вы отказались попробовать свои силы?

— Я реально оцениваю свои шансы и сложившуюся ситуацию в стране.

Для победы недостаточно иметь хорошую программу или безупречную репутацию. Эльмира Ибраимова

Для того чтобы получить большинство голосов, кандидаты в президенты должны обладать еще и другими ресурсами: иметь высококлассную команду, достаточное финансирование, уметь разговаривать не только со своими сторонниками, но и находить общий язык с оппонентами.

Не хотелось бы идти на выборы лишь для того, чтобы повысить свой политический рейтинг. Нет желания выступать и в роли статиста в этом марафоне. Предпочитаю быть там, где смогу внести свой вклад в избирательную кампанию.

— Вы стали руководителем предвыборного штаба кандидата в президенты Темира Сариева…

— Позиция Темира Сариева наиболее созвучна моим личным убеждениям. Мы давно знакомы с ним, вместе работали и хорошо понимаем друг друга.

В нынешней ситуации, учитывая расстановку политических сил, настрой правящей партии, нельзя исключать определенного обострения борьбы за президентское кресло.

Участие в выборном процессе в качестве руководителя штаба даст мне возможность в какой-то мере снизить возможные риски.

— Ситуация действительно может выйти из-под контроля?

— Очевидно, что борьба за президентство будет как никогда острой.

Добровольный уход Алмазбека Атамбаева с должности и отсутствие фамилии действующего президента в списках кандидатов резко повышают шансы других претендентов.

Хотя нынешняя правящая элита вряд ли удержится от соблазна применить административный ресурс и финансовое давление на избирателей.

Очень важен и момент с подсчетом голосов. Компьютерными технологиями в наше время очень даже можно манипулировать. Помните, как наши бывшие вожди любили повторять: «Не важно, как проголосуют, важно — как посчитают». Поэтому нужен серьезный общественный контроль над центральным сервером ЦИК.

Если избиратели поймут, что их голосами воспользовались и обманули в очередной раз, последствия могут быть непредсказуемыми. Эльмира Ибраимова

Еще один опасный момент — возможное разделение страны по региональному признаку. Продвижение кандидатов с использованием региональной принадлежности способно привести к кризису. Провокаций в ходе выборного процесса может быть много.

— Можно ли сейчас, в преддверии пика активности кампании, снять те риски, о которых вы говорите?

— Для этого нужна политическая воля всех сил, так или иначе принимающих участие в президентских выборах. Будем надеяться, что кандидаты и их команды не станут провоцировать негативные ситуации, будут корректны и дальновидны.

Мирное будущее должно быть важнее личных амбиций. Но главное условие для сохранения стабильности — это честные и прозрачные выборы.