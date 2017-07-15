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Выборы

Сооронбай Жээнбеков стал единым кандидатом в президенты от СДПК

Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков стал единым кандидатом в президенты. Выступая на съезде СДПК, он обозначил приоритеты Кыргызстана во внешней политике. 

По его словам, ключевым партнером для КР остается Россия, но Кыргызстан готов развивать сотрудничество с Китаем и другими странам в рамках интеграционных проектов, таких как ШОС, ЕАЭС, и «Один пояс – Один путь». «Приоритетным для нас является вопрос завершения процесса делимитации и демаркации», – сказал Сооронбай Жээнбеков. 

Он добавил, что готов баллотироваться в президенты. Аудитория поддержала это намерение громкими апплодисментами и одобрительным свистом. 

Сегодня на повестке дня два вопроса: выдвижение кандидата в президенты и отчет партии. 
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