В Фонде госматрезервов прокомментировали решение ЦИК по Камчы Савутову

В Фонде госматерезервов прокомментировали решение ЦИК об отказе в регистрации в качестве уполномоченного представителя кандидата в президенты Турсунбая Бакир уулу Камчы Савутова. В организации считают, что он может быть представителем кандидата.

Напомним, ЦИК не стал регистрировать чиновника представителем Турсунбая Бакир уулу, так как он является сотрудником Фонда госматрезервов. Однако в самом фонде отмечают, что Камчы Савутов не является государственным служащим. «Более того, он входит в категорию сотрудников технического персонала», — заявляют в Фонде госматрезервов.

«То, что он представил в ЦИК документы для регистрации в качестве уполномоченного представителя Турсунбая Бакир уулу, — его сугубо личная инициатива», — заключили в ведомстве.