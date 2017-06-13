Ахматбека Келдибекова могут не регистрировать как кандидата в президенты

Бывшего спикера парламента Кыргызстана Ахматбека Келдибекова могут не зарегистрировать кандидатом в президенты. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ЦИК.

По их данным, Ахматбек Келдибеков считается судимым, следовательно, не может баллотироваться.

В Верховном суде КР сообщили, что судимость Ахматбека Келдибекова будет погашена 8 ноября 2017 года. «Решением Бишкекского городского суда он оштрафован на 10 миллионов сомов. Это решение оставлено в силе вердиктом Верховного суда от 13 октября 2016 года. Решение о выплате штрафа исполнено 8 ноября 2016-го», — пояснили в ВС КР.

Согласно Уголовному кодесу, судимость погашается в отношении лиц осужденных к более мягким видам наказаний, чем лишение свободы, по истечении года после отбытия или исполнения наказания. «Таким образом, судимость Ахматбека Келдибекова будет погашена 8 ноября 2017 года», — подчеркнули в ВС КР.

Ахматбек Келдибеков уже заявил о намерении участвовать в президентской гонке, назначенной на 15 октября. Его земляки поддержали решение политика и пожелали удачи в предстоящих выборах.