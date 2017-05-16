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Выборы

Преждевременная агитация кандидатов в президенты беспокоит ЦИК Кыргызстана

Некоторые политические партии уже начали присылать в ЦИК свои агитационные материалы на согласование, однако формально президентские выборы еще не назначены. Об этом сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации сообщила зампредседателя Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

По ее словам, многие кандидаты в президенты активизировались в печатных публикациях, на телевидении, в соцсетях, в различных акциях до объявления выборной кампании.

«Мы предполагаем, что будут баллотироваться молодые, новые лидеры, женщины. Поэтому мы коллегиально сделали обращение к политпартиям в виде рекомендации. Нам необходимо обеспечить одинаковый старт всем кандидатам и возможность избирателям получить в один период всю возможную информацию обо всех кандидатах», — добавила Атыр Абдрахматова.

В нашем законодательстве понятия преждевременной агитации до назначения выборов нет. Это было дружеское обращение, моральный призыв к политпартиям.

Атыр Абдрахматова
Ранее ЦИК призвал потенциальных участников президентских выборов воздержаться от преждевременной агитации.
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