Преждевременная агитация кандидатов в президенты беспокоит ЦИК Кыргызстана

Некоторые политические партии уже начали присылать в ЦИК свои агитационные материалы на согласование, однако формально президентские выборы еще не назначены. Об этом сегодня в ходе обсуждения сроков проведения и регламента предвыборной агитации сообщила зампредседателя Центризбиркома Атыр Абдрахматова.

По ее словам, многие кандидаты в президенты активизировались в печатных публикациях, на телевидении, в соцсетях, в различных акциях до объявления выборной кампании.

«Мы предполагаем, что будут баллотироваться молодые, новые лидеры, женщины. Поэтому мы коллегиально сделали обращение к политпартиям в виде рекомендации. Нам необходимо обеспечить одинаковый старт всем кандидатам и возможность избирателям получить в один период всю возможную информацию обо всех кандидатах», — добавила Атыр Абдрахматова.

В нашем законодательстве понятия преждевременной агитации до назначения выборов нет. Это было дружеское обращение, моральный призыв к политпартиям. Атыр Абдрахматова