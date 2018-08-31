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Власть

Сооронбай Жээнбеков: Наша задача — достойно продолжить путь предков

«Наша главная задача — продолжить славный путь предков, свято чтить независимость, беречь свободу, как зеницу ока, и передать ее следующему поколению», — заявил во время празднования Дня независимости президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

По его словам, «свято хранимый в глубине наших сердец патриотизм, чувство долга перед светлой памятью предков и свободолюбивый дух будут вести нас вперед, давая силы и энергию».

«Ради будущего Кыргызстана мы должны ценить и беречь мир и спокойствие в стране, межнациональное согласие, защищать государственность и единство в обществе. Это должно стать святым долгом для каждого кыргызстанца», — сказал Сооронбай Жээнбеков.
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