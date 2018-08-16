Вице-мэром недовольны. Работники «Тазалыка» пожаловались на Сарпашева президенту

Работники столичного муниципального предприятия «Тазалык» направили открытое обращение президенту Кыргызстана, жалуясь на Рысбека Сарпашева. Напомним, накануне он был представлен аппарату мэрии в качестве нового вице-мэра столицы.

Авторы письма отмечают, что в период руководства Рысбека Сарпашева подвергались беззаконию, грубому отношению и всяческим нападкам, а также нецензурной брани с его стороны.

Сотрудники МП утверждают, что в «Тазалыке» процветают коррупционные схемы, а им в течение последних пяти лет не выплачивают тринадцатую заработную плату.

По их данным, премию, которая составляет 10 тысяч сомов, выдают, высчитывая незаконно по две тысячи с каждого.

«Рысбек Сарпашев работал директором предприятия с 2009 года и за многочисленные нарушения был уволен в 2010 году. Неужели такие люди, уволенные за плохо выполненную работу и не раз отмеченные на сессиях горкенеша, могут продолжать руководить? В период правления городом Албеком Ибраимовым, Сарпашев особенно чувствовал свою уверенность, несмотря на то, что БГК не раз признавал его работу неудовлетворительной», — говорится в обращении на имя Сооронбая Жээнбекова.

Мэр столицы Азиз Суракматов пока недоступен для комментариев.