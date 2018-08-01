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Власть

Стало известно имя нового полпреда правительства в Иссык-Кульской области

Акылбек Осмоналиев назначен полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской области. Об этом ИА «24.kg» сообщили источники в аппарате полпреда региона.

Отмечается, что решение уже принято. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Нового главу сегодня представят коллективу. До назначения Акылбек Осмоналиев с декабря 2017 года занимал должность первого заместителя управляющего делами президента и правительства КР.

Напомним, что место полномочного представителя правительства в Иссык-Кульской области стало вакантным после того, как Узарбек Жылкыбаев был назначен руководителем Ошской области.
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