Сооронбай Жээнбеков готов реформировать систему детских домов

Президент Сооронбай Жээнбеков обсудил с директором Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубековой вопросы реформирования системы детских учреждений интернатного типа. Об этом сообщает отдел информационной политики.

В аппарате президента создадут рабочую группу по реформированию системы детских домов и учреждений интернатного типа. В ее состав привлекут представителей общественных организаций, экспертного сообщества и государственных органов.

Глава государства подчеркнул важность реализации прав ребенка на семейное окружение, так как достойного человека можно воспитать лишь в семье.

«Мы будем изучать ситуации с детьми, брошенными на произвол судьбы в детских домах и интернатах, а также оставленными пожилыми людьми в домах престарелых. Руководители в регионах должны работать не только ради экономического роста своих областей и районов, но и защищать уязвимые слои населения, возвращать в семьи детей и престарелых. Наш народ никогда не бросал своих детей и родителей, всегда с большой ответственностью проявлял заботу. Одна из главных наших задач — сохранение каждого ребенка в семье», — отметил Сооронбай Жээнбеков.

Назгуль Турдубекова подняла этот вопрос во время встречи президента с представителями гражданского общества страны 19 июля.