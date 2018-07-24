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Власть

Игру кок-бору включили в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО предоставил патронат III Всемирным играм кочевников и включил игру «Кок-бору» в список нематериального культурного наследия. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата президента КР.

Отмечается, что сегодня Сооронбай Жээнбеков принял ответственного секретаря Национальной комиссии Кыргызстана по делам ЮНЕСКО Сабиру Солтонгельдиеву. Она рассказала главе государства о проделанной работе и планах Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО по продвижению национальных ценностей.

Как она сообщила, ЮНЕСКО предоставляет патронат Третьим Всемирным играм кочевников. Кроме этого традиционная конная игра «Кок-бору» включена в Репрезентативный список ЮНЕСКО  нематериального культурного наследия человечества.

Решение ЮНЕСКО по «Кок-бору», которое было принято в декабре 2017 года, стало результатом четырехлетней работы Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО совместно с Министерством культуры, информации и туризма КР, экспертами страны.

Президент отметил, что предоставление патроната ЮНЕСКО III Всемирным играм кочевников и внесение игры «Кок-бору» в список ЮНЕСКО нематериального культурного наследия большое достижение, гордость и победа для всех кыргызстанцев.

«Патронат ЮНЕСКО поспособствует повышению статуса Всемирных игр кочевников на международной арене. Именно на ВИК мы подняли уровень национальной кыргызской игры кок-бору, сделали ее известной и узнаваемой во всем мире. Кок-бору — это игра древнего кыргызского кочевого народа, который сохранил ее, передавая сквозь века из поколения в поколение. Я тоже когда-то играл в эту игру, она очень динамичная и захватывающая», — подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.
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