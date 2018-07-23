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Власть

Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности

Должность мэра Бишкека вновь оказалась ненадолго вакантной. Депутаты городского кенеша, которым предстоит выбрать нового градоначальника, видят на этом посту не простого смертного, а авторитетного руководителя и хорошего менеджера, который бы работал не покладая рук.

Пока депутаты обсуждают возможных претендентов, ИА «24.kg» вспоминает, кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности.

из Интернета
Фото из Интернета. Албек Ибраимов

Растраты из прошлого

Последний из всех городских глав — Албек Ибраимов — руководил столицей Кыргызстана с февраля 2016 года. Тогда он оказался единственным кандидатом на этот пост. Через год его переизбрали на эту должность.

Уходить раньше срока Албек Ибраимов не собирался и упрямо развеивал то и дело появляющиеся слухи о своей отставке.

Несколько дней назад уже экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Первомайский районный суд Бишкека избрал бывшему градоначальнику меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

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Генпрокуратура: Обвинения Омурбека Текебаева в адрес мэра Бишкека и президента КР не подтвердились
В СМИ называли Албека Ибраимова любимым кадром экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он и сам не отрицал, что дорожит дружбой с бывшим главой государства.

В 2016-м произошел скандал, когда стало известно, что один свой дом в Кой-Таше Алмазбек Атамбаев построил на земельном участке, который куплен у Албека Ибраимова. Обвинения тогда в адрес мэра Бишкека и президента КР озвучил Омурбек Текебаев, однако Генпрокуратура не нашла им подтверждения.

Горожанам Албек Ибраимов запомнится в первую очередь беспрецедентной вырубкой деревьев и закупкой саженцев по высокой цене. На этом негативном фоне реконтрукция дорог, да, признаем, очень широкомасштабная, новое освещение улиц, цветочное оформление столицы и замена ирригационных сетей остались бишкекчанами практически незамеченными. 

Сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил, что Албеку Ибраимову предъявлено еще одно обвинение - в коррупции. По факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Обвинение в коррупции

из Интернета
Фото из Интернета. Кубанычбек Кулматов

Предшественник Албека Ибраимова Кубанычбек Кулматов в настоящее время также находится под стражей. В СИЗО ГКНБ.

Его обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Бывшего мэра Кубанычбека Кулматова арестовали 5 июня.

В отношении Кубанычбека Кулматова 14 июня возбудили еще одно уголовное дело — по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.

Парк не продавал

из Интернета
Фото из Интернета. Иса Омуркулов

В свое время Кулматов сменил на посту Ису Омуркулова, который также привлекался к уголовной ответственности. С одной лишь разницей — под стражу ставленника партии власти (СДПК) не брали, ограничились только подпиской о невыезде.

В 2013 году бывшего мэра Бишкека Омуркулова обвиняли в превышении должностных полномочий. Тогда Генпрокуратура сообщала, что в результате преступных действий чиновника территория парка Победы имени Даира Асанова уменьшена на 16 гектаров.

Гособвинение просило приговорить Ису Омуркулова к восьми годам лишения свободы.

Однако суд вынес бывшему мэру оправдательный приговор. Иса Омуркулов назвал это решение справедливым, а все обвинения прокуратуры — вымышленными, «сотканными из домыслов и предположений».

Автобус на зону

из Интернета
Фото из Интернета. Нариман Тюлеев

Нариман Тюлеев возглавлял столичную мэрию до апрельских событий, в 2008-2010 годах. Горожанам запомнился тем, что столица при нем стала чище и привлекательнее. Строили дороги, сажали цветы, закупили китайские автобусы.

За них-то, а также за выпуск именных муниципальных облигаций на 200 миллионов сомов бывший чиновник и поплатился. Приговором суда в 2013 году Наримана Тюлеева признали виновным по статьям 30 («Соучастие в преступлении»), 303 («Коррупция») и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства и лишением права занимать государственные должности на срок до трех лет.

В доход государства у семьи Тюлеевых конфисковали бизнес и недвижимость.

Нариман Тюлеев вышел на свободу 7 мая 2016 года по амнистии. Избежать полного наказания ему помогли и родственники, возместив государству ущерб: частично наличными, а часть — квартирами общей стоимостью 48,3 миллиона сомов.

А недавно судебные исполнители попытались отобрать дом у бывшей супруги Наримана Тюлеева.

Пятнадцать лет за парковую зону

Слово.kg
Фото Слово.kg. Данияр Усенов

Предшественник Тюлеева Данияр Усенов занимал должность мэра столицы меньше года (с ноября 2007 года по июль 2008-го). Но и этого времени хватило, чтобы чиновника осудили. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Обвинили Данияра Усенова в незаконном изъятии земель из парковой зоны в бытность мэром Бишкека. 

Данияр Усенов разрешил незаконно изъять из земель парка имени Ататюрка участок в 11,31 гектара земли, ограниченный улицами Токтоналиева, Токомбаева и Малдыбаева, под строительство жилых домов.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в 160 миллионов сомов.

Таким образом, всего за время независимости столица Кыргызстана повидала 14 мэров, пять последних из которых привлекались к уголовной ответственности. Предостерегающая тенденция для нового градоначальника.
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