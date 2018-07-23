Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности

Должность мэра Бишкека вновь оказалась ненадолго вакантной. Депутаты городского кенеша, которым предстоит выбрать нового градоначальника, видят на этом посту не простого смертного, а авторитетного руководителя и хорошего менеджера, который бы работал не покладая рук.

Пока депутаты обсуждают возможных претендентов, ИА «24.kg» вспоминает, кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности.

Фото из Интернета. Албек Ибраимов

Растраты из прошлого

Уходить раньше срока Албек Ибраимов не собирался и упрямо развеивал то и дело появляющиеся слухи о своей отставке.

Последний из всех городских глав — Албек Ибраимов — руководил столицей Кыргызстана с февраля 2016 года. Тогда он оказался единственным кандидатом на этот пост. Через год его переизбрали на эту должность.Несколько дней назад уже экс-мэра Бишкека задержали по факту присвоения и растраты имущества ОАО «ТНК «Дастан» путем закупки специальных изделий по завышенной цене.

Первомайский районный суд Бишкека избрал бывшему градоначальнику меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.

Читайте по теме Генпрокуратура: Обвинения Омурбека Текебаева в адрес мэра Бишкека и президента КР не подтвердились

В СМИ называли Албека Ибраимова любимым кадром экс-президента Алмазбека Атамбаева. Он и сам не отрицал, что дорожит дружбой с бывшим главой государства.

В 2016-м произошел скандал, когда стало известно, что один свой дом в Кой-Таше Алмазбек Атамбаев построил на земельном участке, который куплен у Албека Ибраимова. Обвинения тогда в адрес мэра Бишкека и президента КР озвучил Омурбек Текебаев, однако Генпрокуратура не нашла им подтверждения.

Горожанам Албек Ибраимов запомнится в первую очередь беспрецедентной вырубкой деревьев и закупкой саженцев по высокой цене. На этом негативном фоне реконтрукция дорог, да, признаем, очень широкомасштабная, новое освещение улиц, цветочное оформление столицы и замена ирригационных сетей остались бишкекчанами практически незамеченными.

Сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил, что Албеку Ибраимову предъявлено еще одно обвинение - в коррупции. По факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.

Обвинение в коррупции

Фото из Интернета. Кубанычбек Кулматов

Предшественник Албека Ибраимова Кубанычбек Кулматов в настоящее время также находится под стражей. В СИЗО ГКНБ.

Его обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Бывшего мэра Кубанычбека Кулматова арестовали 5 июня.

В отношении Кубанычбека Кулматова 14 июня возбудили еще одно уголовное дело — по статьям «Подделка, изготовление, сбыт или использование поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР.

Парк не продавал

Фото из Интернета. Иса Омуркулов

В свое время Кулматов сменил на посту Ису Омуркулова, который также привлекался к уголовной ответственности. С одной лишь разницей — под стражу ставленника партии власти (СДПК) не брали, ограничились только подпиской о невыезде.

В 2013 году бывшего мэра Бишкека Омуркулова обвиняли в превышении должностных полномочий. Тогда Генпрокуратура сообщала, что в результате преступных действий чиновника территория парка Победы имени Даира Асанова уменьшена на 16 гектаров.

Гособвинение просило приговорить Ису Омуркулова к восьми годам лишения свободы.

Однако суд вынес бывшему мэру оправдательный приговор. Иса Омуркулов назвал это решение справедливым, а все обвинения прокуратуры — вымышленными, «сотканными из домыслов и предположений».

Автобус на зону

Фото из Интернета. Нариман Тюлеев

Нариман Тюлеев возглавлял столичную мэрию до апрельских событий, в 2008-2010 годах. Горожанам запомнился тем, что столица при нем стала чище и привлекательнее. Строили дороги, сажали цветы, закупили китайские автобусы.

За них-то, а также за выпуск именных муниципальных облигаций на 200 миллионов сомов бывший чиновник и поплатился. Приговором суда в 2013 году Наримана Тюлеева признали виновным по статьям 30 («Соучастие в преступлении»), 303 («Коррупция») и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства и лишением права занимать государственные должности на срок до трех лет.

В доход государства у семьи Тюлеевых конфисковали бизнес и недвижимость.

Нариман Тюлеев вышел на свободу 7 мая 2016 года по амнистии. Избежать полного наказания ему помогли и родственники, возместив государству ущерб: частично наличными, а часть — квартирами общей стоимостью 48,3 миллиона сомов.

А недавно судебные исполнители попытались отобрать дом у бывшей супруги Наримана Тюлеева.

Пятнадцать лет за парковую зону

Фото Слово.kg. Данияр Усенов

Предшественник Тюлеева Данияр Усенов занимал должность мэра столицы меньше года (с ноября 2007 года по июль 2008-го). Но и этого времени хватило, чтобы чиновника осудили. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.

Обвинили Данияра Усенова в незаконном изъятии земель из парковой зоны в бытность мэром Бишкека.

Данияр Усенов разрешил незаконно изъять из земель парка имени Ататюрка участок в 11,31 гектара земли, ограниченный улицами Токтоналиева, Токомбаева и Малдыбаева, под строительство жилых домов.

В результате противоправных действий государству причинен ущерб в 160 миллионов сомов.

Таким образом, всего за время независимости столица Кыргызстана повидала 14 мэров, пять последних из которых привлекались к уголовной ответственности. Предостерегающая тенденция для нового градоначальника.