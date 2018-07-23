Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности

Должность мэра Бишкека вновь оказалась ненадолго вакантной. Депутаты городского кенеша, которым предстоит выбрать нового градоначальника, видят на этом посту не простого смертного, а авторитетного руководителя и хорошего менеджера, который бы работал не покладая рук.
Пока депутаты обсуждают возможных претендентов, ИА «24.kg» вспоминает, кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности.
Растраты из прошлогоПоследний из всех городских глав — Албек Ибраимов — руководил столицей Кыргызстана с февраля 2016 года. Тогда он оказался единственным кандидатом на этот пост. Через год его переизбрали на эту должность.
Уходить раньше срока Албек Ибраимов не собирался и упрямо развеивал то и дело появляющиеся слухи о своей отставке.
Первомайский районный суд Бишкека избрал бывшему градоначальнику меру пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ.
В 2016-м произошел скандал, когда стало известно, что один свой дом в Кой-Таше Алмазбек Атамбаев построил на земельном участке, который куплен у Албека Ибраимова. Обвинения тогда в адрес мэра Бишкека и президента КР озвучил Омурбек Текебаев, однако Генпрокуратура не нашла им подтверждения.
Горожанам Албек Ибраимов запомнится в первую очередь беспрецедентной вырубкой деревьев и закупкой саженцев по высокой цене. На этом негативном фоне реконтрукция дорог, да, признаем, очень широкомасштабная, новое освещение улиц, цветочное оформление столицы и замена ирригационных сетей остались бишкекчанами практически незамеченными.
Сегодня пресс-центр ГКНБ сообщил, что Албеку Ибраимову предъявлено еще одно обвинение - в коррупции. По факту коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам.
Обвинение в коррупции
Предшественник Албека Ибраимова Кубанычбек Кулматов в настоящее время также находится под стражей. В СИЗО ГКНБ.
Его обвиняют в коррупции. По версии следствия, в 2014-м он, будучи мэром Бишкека, незаконно использовал грантовые средства в $2 миллиона, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ для строительства двух школ. Кубанычбек Кулматов якобы перенаправил средства из ведения правительства в ведение мэрии Бишкека под предлогом необходимости строительства школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».
Бывшего мэра Кубанычбека Кулматова арестовали 5 июня.
Парк не продавал
В свое время Кулматов сменил на посту Ису Омуркулова, который также привлекался к уголовной ответственности. С одной лишь разницей — под стражу ставленника партии власти (СДПК) не брали, ограничились только подпиской о невыезде.
В 2013 году бывшего мэра Бишкека Омуркулова обвиняли в превышении должностных полномочий. Тогда Генпрокуратура сообщала, что в результате преступных действий чиновника территория парка Победы имени Даира Асанова уменьшена на 16 гектаров.
Гособвинение просило приговорить Ису Омуркулова к восьми годам лишения свободы.
Автобус на зону
Нариман Тюлеев возглавлял столичную мэрию до апрельских событий, в 2008-2010 годах. Горожанам запомнился тем, что столица при нем стала чище и привлекательнее. Строили дороги, сажали цветы, закупили китайские автобусы.
За них-то, а также за выпуск именных муниципальных облигаций на 200 миллионов сомов бывший чиновник и поплатился. Приговором суда в 2013 году Наримана Тюлеева признали виновным по статьям 30 («Соучастие в преступлении»), 303 («Коррупция») и приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима, с конфискацией имущества в доход государства и лишением права занимать государственные должности на срок до трех лет.
В доход государства у семьи Тюлеевых конфисковали бизнес и недвижимость.
А недавно судебные исполнители попытались отобрать дом у бывшей супруги Наримана Тюлеева.
Пятнадцать лет за парковую зону
Предшественник Тюлеева Данияр Усенов занимал должность мэра столицы меньше года (с ноября 2007 года по июль 2008-го). Но и этого времени хватило, чтобы чиновника осудили. Его заочно приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества и отбыванием наказания в исправительной колонии усиленного режима.
Обвинили Данияра Усенова в незаконном изъятии земель из парковой зоны в бытность мэром Бишкека.
Данияр Усенов разрешил незаконно изъять из земель парка имени Ататюрка участок в 11,31 гектара земли, ограниченный улицами Токтоналиева, Токомбаева и Малдыбаева, под строительство жилых домов.
Таким образом, всего за время независимости столица Кыргызстана повидала 14 мэров, пять последних из которых привлекались к уголовной ответственности. Предостерегающая тенденция для нового градоначальника.