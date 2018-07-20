Кто станет мэром Бишкека. Уже озвученные в прессе имена депутат назвал слухами

Фракция «Республика — Ата Журт» Бишкекского городского кенеша пока не определилась, будет ли выдвигать своего кандидата на пост мэра столицы. Об этом ИА «24.kg» сообщил ее лидер Асылбек Кадралиев.

Он прокомментировал возможность выдвижения на пост мэра кандидатов, чьи имена называют в прессе и социальных сетях.

«На 80 процентов это просто слухи», — сказал Асылбек Кадралиев.

«Пока преждевременно говорить, кто возглавит бишкекскую мэрию, могу лишь портрет кандидата описать. Во-первых, этот человек должен быть от власти, чтобы имел возможность в нормальном русле общаться с руководством. Во-вторых, он должен работать не покладая рук, быть хорошим менеджером. Пока это все, что могу сказать о том, кого хотелось бы видеть», — сказал он.

При этом Асылбек Кадралиев отметил, что не обязательно будет утверждена кандидатура, предложенная премьер-министром.

Согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом. Претенденты на должность должны представить свою программу развития города.