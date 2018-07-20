Кто станет новым мэром Бишкека. В городском кенеше начались консультации

«Консультации только начинаются, идет обмен мнениями между депутатами, фракциями, а коалиция большинства пока не собиралась», — сообщил ИА «24.kg» лидер коалиции большинства Бишкекского городского кенеша Таалайбек Сагынов.

«Мы бы хотели посмотреть, кого выдвинут фракции и предложит общественность. Мне кажется, важно учитывать мнение горожан. Хотелось бы, чтобы они тоже активно предлагали кандидатов», — отметил он.

По словам Таалайбека Сагынова, в средствах массовой информации, в социальных сетях звучат три-четыре фамилии, которых хотят видеть мэром бишкекчане или кто сам хочет занять этот пост.

«Сейчас дождемся постановления ЦИК о назначении даты выборов, и после заседания комиссии наступает 20-дневный период, в который мы должны выбрать мэра. Сегодня говорить, что есть какой-то определенный кандидат от какой-то фракции или коалиции, не приходится. Консультации только начинаются», — сказал он.

Напомним, согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатуры на пост мэра Бишкека могут фракции БГК, коалиция большинства горкенеша и премьер-министр. Самовыдвижение при выборах мэра не предусмотрено законом.