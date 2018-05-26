Депутаты предлагают ввести в Кыргызстане политику «открытого неба»

Депутаты парламента Кыргызстана предлагают ввести в стране политику «открытого неба» и «пятой степени свободы воздуха». Группа нардепов подготовила поправки в Воздушный кодекс КР и вынесла законопроект на общественное обсуждение.

В справке-обосновании указывается, что режим открывает рынок Кыргызстана для международных авиакомпаний. Ключевыми принципами являются не только предоставление прав на транзитные перелеты, но и невмешательство правительства в ценообразование, маршруты и отсутствие ограничений по типам самолетов и их мощностей.

Политика «открытого неба» в мире позволила увеличить пассажирооборот на 35 процентов.

По мнению авторов поправок, это позволило бы снизить цены на авиабилеты от 20 до 40 процентов. «Программа «Открытое небо» создала десятки тысяч рабочих мест, одно только соглашение между Австралией и Новой Зеландией обеспечило 40 тысяч человек работой, а либеральный воздушный режим в Сингапуре создал 163 тысячи рабочих мест. В мире используются разные механизмы внедрения «Открытого неба» — от двусторонних и многосторонних соглашений до одностороннего объявления. Недавний пример — Армения, которая за последние два года смогла открыть 12 новых международных маршрутов с привлечением 12 авиакомпаний», — говорится в документе.

Депутаты считают, что состояние гражданской авиации и инфраструктуры аэропортов и авиакомпаний Кыргызстана требует интенсивных изменений и либерализации.

Из 11 аэропортов «Манас» и «Ош» обеспечивают 98 процентов пассажиропотока. Но их пропускная способность по перевозке пассажиров и грузов используется всего на 30 процентов.

«Реализация политики «открытого неба» в Кыргызстане укрепит гражданскую авиацию, удовлетворит растущую потребность населения и бизнеса в доступных авиабилетах и грузоперевозках, обеспечит высокий уровень безопасности полетов за счет омоложения авиапарка, предоставит финансовые возможности для модернизации аэропортов и систем аэронавигации. Гражданская авиация обеспечивает работой около 6 тысяч человек, больше 50 процентов которых работают в структурах ОАО «Международный аэропорт «Манас», а местные и иностранные авиакомпании — около 20 процентов. ОАО «МАМ» осуществило более 1,4 миллиарда сомов отчислений по дивидендам, налогам и страховых взносов в пользу государства за 2017 год», — говорится в справке-обосновании.

Кыргызстан имеет воздушные сообщения только с девятью странами, являясь худшим по этому показателю государством в Центральной Азии. Авиабилеты в Кыргызстане по сравнению с Казахстаном и Узбекистаном дороже на 39 процентов.