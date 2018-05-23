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Власть

В Социальном фонде Кыргызстана новый глава

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, которым Медер Ирсалиев освобожден от занимаемой должности и назначен председателем Социального фонда Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Медера Ирсалиева назначили вместо Тенизбека Абжапарова, который возглавил Государственную налоговую службу.

Медер Ирсалиев родился 12 июля 1975 года во Фрунзе. Окончил Кыргызский государственный национальный университет. В Социальном фонде с 1996 года. До назначения работал первым заместителем его председателя.
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