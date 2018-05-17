«Таза коом» жив. Чиновники заверяют активистов, что проект никто не хоронил

«Проблем с программой «Таза коом» нет, ее никто не приостанавливал. Я не знаю, откуда взялся этот ажиотаж», — заявил ИА «24.kg» глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, комментируя заявления Комитета гражданского контроля, в котором обеспокоились судьбой масштабного проекта.

По его словам, «Таза коом» начинался ровно год назад. Первый совет по программе состоялся под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, тогда было представлено 18 проектов. Сейчас все они на разных уровнях исполнения. Потом было второе заседание — под председательством премьер-министра Сапара Исакова, где представили еще 15 проектов. Однако по половине из них не были определены источники финансирования, не были выделены средства.

«Я сказал, что нельзя было приостанавливать работу по системе «Тундук» пятой версии. Я считаю, что надо было продолжать работу на этой версии, расширять ее. 189 госуслуг, которые уже были внесены в систему, нужно было дальше внедрять. Но бывшее руководство Госкомсвязи не приняло это во внимание и три месяца назад перешло на шестую версию, начали снова подключать госорганы. Шестая версия отличается от пятой только тем, что может работать и в открытых сетях, то есть через сотовые сети, VPN-каналы. А пятая версия предусматривала подключение только через оптоволоконную линию», — отметил Бакыт Шаршембиев.

«Сейчас обе версии «живые» и работают, идет процесс интеграции. Использоваться в итоге будет шестая версия «Тундука». Под это уже создано госпредприятие — Центр электронного взаимодействия. Оно работает только с «Тундуком». Никто работу этого центра не прерывал. У них есть утвержденный план работы, который входит в программу правительства», — заверил глава Госкомсвязи.