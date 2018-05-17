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Власть

«Таза коом» жив. Чиновники заверяют активистов, что проект никто не хоронил

«Проблем с программой «Таза коом» нет, ее никто не приостанавливал. Я не знаю, откуда взялся этот ажиотаж», — заявил ИА «24.kg» глава Госкомитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев, комментируя заявления Комитета гражданского контроля, в котором обеспокоились судьбой масштабного проекта.

По его словам, «Таза коом» начинался ровно год назад. Первый совет по программе состоялся под председательством премьер-министра Сооронбая Жээнбекова, тогда было представлено 18 проектов. Сейчас все они на разных уровнях исполнения. Потом было второе заседание — под председательством премьер-министра Сапара Исакова, где представили еще 15 проектов. Однако по половине из них не были определены источники финансирования, не были выделены средства.

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«Я сказал, что нельзя было приостанавливать работу по системе «Тундук» пятой версии. Я считаю, что надо было продолжать работу на этой версии, расширять ее. 189 госуслуг, которые уже были внесены в систему, нужно было дальше внедрять. Но бывшее руководство Госкомсвязи не приняло это во внимание и три месяца назад перешло на шестую версию, начали снова подключать госорганы. Шестая версия отличается от пятой только тем, что может работать и в открытых сетях, то есть через сотовые сети, VPN-каналы. А пятая версия предусматривала подключение только через оптоволоконную линию», — отметил Бакыт Шаршембиев.

«Сейчас обе версии «живые» и работают, идет процесс интеграции. Использоваться в итоге будет шестая версия «Тундука». Под это уже создано госпредприятие — Центр электронного взаимодействия. Оно работает только с «Тундуком». Никто работу этого центра не прерывал. У них есть утвержденный план работы, который входит в программу правительства», — заверил глава Госкомсвязи.
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