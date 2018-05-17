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Власть

Помимо модернизации ТЭЦ, предлагается разобраться с проектом «Датка — Кемин»

ТВЕА надеется получить $1,5 миллиарда, поэтому и вручила «подарок» в $20,3 миллиона. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита в $386 миллионов, заявил депутат Кожобек Рыспаев.

По его словам, не только о модернизации ТЭЦ Бишкека китайской компанией ТВЕА имеются вопросы. «За проектом «Датка — Кемин» также торчат уши некоторых чиновников», — сказал Кожобек Рыспаев.

«ТВЕА ожидает, что получит $1,5 миллиарда, поэтому дает «подарок» в $20,3 миллиона. Наши клюнули на это и приняли деньги. Правоохранительные органы смогут найти истину, выяснят, откуда поступали средства», — добавил депутат.
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