Кто враг народа, выясняют в Жогорку Кенеше. Депутат Айсулуу Мамашова возмущена, что Кыргызстан взял в кредит $386 миллионов, но не распределял деньги. Об этом она заявила сегодня на заседании, где третий день продолжается обсуждение заключения депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональному использованию кредита.

Она потребовала назвать фамилии тех, кто привел в Кыргызстан ТВЕА и рекомендовал ее для модернизации столичной теплоцентрали.

«Как можно было взять кредит и не иметь возможности распределять деньги? Ни цента не потрачено нашими чиновниками. Кто утверждал эти цены, кто покупал плоскогубцы за $600? Кто враг народа? Выходит, продвигали интересы компании, а не отстаивали интересы государства», — сказала Айсулуу Мамашова.

Депутат Осмонбек Артыкбаев, который на момент начала переговоров с китайской стороной был министром энергетики и промышленности, ответил, что соглашение подписывало руководство ОАО «Электрические станции», и на основе их заключения принято решение.