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Власть

Турист № 1. За пять лет Сапар Исаков 46 раз летал в Китай

За пять лет Сапар Исаков 46 раз летал в Китай. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша, где продолжают обсуждать заключение депутатской комиссии по расследованию причин аварии на Бишкекской ТЭЦ и рациональности использования кредита в $386 миллионов, сообщила депутат Жылдыз Мусабекова.

Она попросила бывшего премьер-министра Сапара Исакова прокомментировать эту информацию.

Сапар Исаков ответил, что сведения недостоверные. «Я был только с официальными делегациями, с президентом. По вопросу ТЭЦ я ни разу не ездил в Китай», — пояснил он.
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