Что нашла депутатская комиссия, расследовавшая аварию на ТЭЦ Бишкека. Отчет

Сразу же после аварии на ТЭЦ Бишкека, 31 января, депутаты Жогорку Кенеша создали комиссию по расследованию ее причин. Среди прочих вопросов депутаты также заинтересовались, связаны ли между собой произошедшая авария и модернизация теплоцентрали китайской компанией ТВЕА.

Депутатская комиссия лишь спустя три месяца закончила свою работу и подготовила отчет. В распоряжении ИА «24.kg» находится полный текст заключения.

За пять дней до аварии

Комиссия установила, что нарушение технологического режима работы станции началось еще 22 января 2018-го. С этого дня суточный расход химически очищенной воды увеличился на 2 тысячи 568 тонн в сутки и по состоянию на 26 января дошел до максимального значения 6 тысяч 526 тонн в сутки. В это же время увеличивается расход пара на производство до максимального значения с 1 тысячи 57 тонн в сутки до 1 тысячи 272 тонн в сутки. Резко увеличиваются потери конденсата с 3 тысяч 690 тонн в сутки до 5 тысяч 902 тонн в сутки (14,8 процента). 27 января потери конденсата увеличились до 6 тысяч 725 тонн в сутки (24,2 процента).

26 января в 4.00 выведен из работы котлоагрегат № 24 (неисправность двух клапанов по питанию котла). Началось снижение температуры воздуха внутри котельного цеха пятой очереди. В дальнейшем это привело к размерзанию котлов № 20, 21, 22, 23, 24.

Почему не запустили новый блок

Оперативный персонал ТВЕА сообщил о готовности энергоблока № 3 к растопке к 18.00 26 января. Однако команда о запуске не поступила.

Запуск энергоблока № 3 обеспечил бы подогрев сетевой воды на трубопроводах «Запад — 1» и «Запад — 2», подачу пара на котельные «Бишкексельмаш» и «Арпа». Но проектом подогрев сетевой воды по линии «Запад-3» не предусмотрен, поэтому решение подключения энергоблока приняло затяжной характер.

Решение генеральной дирекции ОАО «Электрические станции» от 6 июля 2017 года о демонтаже первой очереди химического цеха преждевременное, так как подпитка котлоагрегатов питательной водой выходит на предельный уровень без резерва.

Кроме того, компания выделяла деньги только на ремонт оборудования, на здания и сооружения не хватало средств.

ТЭО не было

Депутатская комиссия установила, что модернизация ТЭЦ началась без технико-экономического обоснования.

Несмотря на замечание ряда чиновников, правительство все равно подписало кредитное соглашение с Эксимбанком Китая на $386 миллионов. Позже установлено, что деньги использовали нерационально, по отдельным статьям наблюдается завышение.

Модернизированную часть ТЭЦ приняли и ввели в эксплуатацию без химводоподготовки.

Государственная приемка осуществлена генеральным директором ОАО «Электрические станции» Узаком Кыдырбаевым и инспектором Госэкотехинспекции Шарафом Ачилдиевым.

Кто принимал решения

Все соответствующие распоряжения и постановления правительства по модернизации ТЭЦ Бишкека подписаны Жанторо Сатыбалдиевым по итогам заключений Осмонбека Артыкбаева, Эрлана Абдылдаева, Ольги Лавровой, Алмамбета Шыкмаматова, Темира Сариева.

Ряд документов подписаны Джоомартом Оторбаевым, Сапаром Исаковым, Нурсулу Ахметовой, Санжаром Муканбетовым, Мирланом Байгончоковым, Айбеком Калиевым, Канатбеком Муратбековым, Турдубеком Мамбетовым, Мирбеком Акматалиевым, Бакытом Шаршеналиевым, Бактыбеком Абдиевым, депутатами Жогорку Кенеша V созыва Турсунтаем Салимовым, Гульнарой Жамгырчиевой, Кожобеком Рыспаевым, руководителями «Электрических станций».

С полным текстом заключения можно ознакомиться тут.