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Власть

Назначен новый заместитель председателя Госслужбы миграции

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому Самат Токтоболотов назначен заместителем председателя Государственной службы миграции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Напомним, прежний заместитель Алмазбек Асанбаев написал в Facebook: «Уволен с работы по представлению председателя Госслужбы миграции. Спасибо коллегам и всем тем, кто помогал в развитии и реализации миграционной политики КР».

Самат Токтоболотов работал в Министерстве по миграции и занятости КР в России, был вице-консулом Посольства КР в РФ.
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