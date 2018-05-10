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Власть
Сюжет: Дело энергетиков (80)

Депутат требует лишить статуса «экс» президента Алмазбека Атамбаева

Депутат предлагает лишить статуса «экс» президента Алмазбека Атамбаева. Об этом член комиссии по расследованию причин аварии на ТЭЦ, которая произошла 26 января 2018 года, — нардеп от фракции «Онугуу-Прогресс» Исхак Масалиев — заявил при обсуждении заключения комиссии.

По его словам, к политической ответственности следует привлечь и Атамбаева, поскольку в 2011 году Алмазбек Атамбаев являлся премьер-министром и начал переговоры с китайской стороной по поводу заключения контракта с ТВЕА. «Другие премьеры, включая Сапара Исакова, просто продолжили эту политику. Я думаю, Алмазбек Атамбаев тоже должен отвечать», — сказал Исхак Масалиев.

Пока депутатская комиссия работала, ГКНБ расследовал уголовное дело о коррупции при реализации проекта «Модернизация ТЭЦ Бишкека». Арестованы семь бывших топ-менеджеров энергоотрасли. Всем им официально предъявили обвинение в коррупции.
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