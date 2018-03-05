Теперь уже экс-посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков назначен заведующим международным отделом аппарата президента страны. Сегодня его представили сотрудникам отдела. Об этом ИА «24.kg» сообщили в «Белом доме».

Данияр Сыдыков родился 22 сентября 1975 года. Образование высшее. Окончил факультет экономики Кыргызского государственного национального университета, Дипломатическую академию МИД КР по специальности «международные отношения» и Академию государственного управления при президенте КР по специальности «политический менеджмент».

Карьеру начал специалистом управления банковского надзора Нацбанка КР. С 1998 года в системе МИД КР. Был атташе управления экономического анализа МИД КР, вторым секретарем второго политического Департамента консульского управления МИД КР, советником Посольства КР в России, статс-секретарем Министерства иностранных дел КР.

Имеет дипломатический ранг советника второго класса.