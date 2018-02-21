Назначен завотделом финансов и кредитной политики аппарата правительства

Гульнур Керимкулова назначена заведующей отделом финансов и кредитной политики аппарата правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр КР Сапар Исаков, сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ АП КР.



Гульнур Керимкулова родилась 20 апреля 1983 года. В 2004 году окончила Кыргызско-Российский Славянский университет по специальности «политология», в 2006 году — Академию высшего образования TeachEx/EdNet-USAID, магистр экономики. В 2014 году получила степень магистра государственного управления Колумбийского университета (США). Кандидат экономических наук.



2005-2006 — Международный институт стратегических исследований при президенте КР, ведущий эксперт;

2006-2015 — Национальный банк КР, экономическое управление — экономист, ведущий экономист, главный экономист, и.о. начальника отдела;

2014 — Всемирный банк (Вашингтон, США), консультант проекта Benchmarking Business in Agriculture;

2015-2016 —Национальный банк КР, управление методологии надзора и лицензирования, отдел методологии надзора, проектная группа по внедрению риск-ориентированного надзора за банками, начальник/руководитель;

2016-2018 — Национальный банк КР, экономическое управление, отдел денежно-кредитной политики, начальник.