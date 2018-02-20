Президент Туркменистана распродает бронированные «Мерседесы» класса люкс

На сайте Государственной биржи Туркменистана опубликовали котировки, среди которых оказались выставленные на торги 25 бронированных Mercedes-Maybach S600L, принадлежащие аппарату президента страны, сообщила «Хроника Туркменистана».

Стоимость машин зависит от года выпуска. Так, «Мерседесы» 1995 года продают за $25,1 тысячи, а 2009-го (13 машин) — за $75,5 тысячи.

Автомобили такого класса используют, только когда в страну прибывают с визитами главы других государств. В остальное время президент Гурбангулы Бердымухамедов предпочитает передвигаться на других авто, которыми управляет сам.

Как отметило агентство «Фергана», чтобы найти новые способы пополнения местного бюджета, власти запретили в Туркменистане эксплуатацию машин сначала темных тонов, а потом и вообще всех цветов, кроме белого (любимый цвет президента). На нарушителей налагают штраф.