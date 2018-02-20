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Власть

Президент Туркменистана распродает бронированные «Мерседесы» класса люкс

Фото «Хроники Туркменистана». Один из представительских лимузинов президента Туркменистана

На сайте Государственной биржи Туркменистана опубликовали котировки, среди которых оказались выставленные на торги 25 бронированных Mercedes-Maybach S600L, принадлежащие аппарату президента страны, сообщила «Хроника Туркменистана».

Стоимость машин зависит от года выпуска. Так, «Мерседесы» 1995 года продают за $25,1 тысячи, а 2009-го (13 машин) — за $75,5 тысячи. 

Автомобили такого класса используют, только когда в страну прибывают с визитами главы других государств. В остальное время президент Гурбангулы Бердымухамедов предпочитает передвигаться на других авто, которыми управляет сам.

Как отметило агентство «Фергана», чтобы найти новые способы пополнения местного бюджета, власти запретили в Туркменистане эксплуатацию машин сначала темных тонов, а потом и вообще всех цветов, кроме белого (любимый цвет президента). На нарушителей налагают штраф.
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