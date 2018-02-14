У президента появился новый представитель в парламенте

У президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова появился новый представитель в парламенте.

Им стал Курманбек Дыйканбаев. Сегодня его представили депутатам. Отметим, он был нардепом в пятом созыве Жогорку Кенеша от фракции «Республика».

Ранее главу государства Алмазбека Атамбаева в ЖК представлял Молдакун Абдылдаев.

Курманбеку Дыйканбаеву 57 лет. Он уроженец Иссык-Кульской области. Окончил Витебский ветеринарный институт. Карьеру начал ветеринарным врачом в колхозе в 1986 году. Через десять лет начал карьеру госслужащего — с должности главы айыл окмоту в селе Тюп.