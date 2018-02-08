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Власть

Наркопоток «Северный транзит» — это результат коррупции в силовых структурах

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Наркопоток «Северный транзит» — это результат коррупции в силовых структурах, считает глава государства.

По словам Сооронбая Жээнбекова, наибольшая часть коррупционных доходов связана с наркобизнесом.

«Никто не может отрицать наличие международного наркотического маршрута «Северный транзит», — сказал Сооронбай Жээнбеков. — Мы все знаем, что наркотики крутятся в больших объемах, в наркобизнес вовлечены многие люди».

Президент напомнил силовикам, что в 2016 году правоохранительные органы изъяли в Кыргызстане 166 килограммов героина, а в 2017-м — всего 101 килограмм.

Сооронбай Жээнбеков выразил недоумение по поводу плохой работы правоохранительных органов в этом направлении и подчеркнул, что это и есть коррупция в рядах силовиков.
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