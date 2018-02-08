Буду вмешиваться! Президент пообещал помощь гражданам, чьи права ущемляются

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Выступая перед членами Совбеза, Сооронбай Жээнбеков отметил, что не будет ограничиваться своими полномочиями президента для защиты прав граждан.

«Меня выбрал народ. Поэтому, если где-то ущемляются права граждан, я буду вмешиваться», — предупредил глава государства силовиков.

Сооронбай Жээнбеков потребовал кардинальных решений в борьбе с коррупцией от руководителей силовых и правоохранительных органов.

«Мы даем вам еще один шанс начать бороться с коррупцией прежде всего внутри своих ведомств и начиная с себя. Вы должны вести эту борьбу и в масштабах страны. У нас мало времени. Через полгода или год рассмотрим результаты вашей деятельности», — обратился к генералам президент.