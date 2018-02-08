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Власть

Президент возмущен, что все силовики передвигаются в сопровождении и с охраной

Фото аппарата президента КР

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Выступая, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал руководителей силовых и правоохранительных органов. 

Вы должны защищать людей от преступников. Но, наверное, сами себя не можете защитить, если вы все ходите с телохранителями. Откажитесь от телохранителей.

Сооронбай Жээнбеков

Президент также высказал недовольство тем, что руководители силовых структур передвигаются только с сопровождением.

«На ваших служебных машинах не государственные номера. Вы так скрываете свои правонарушения? Это мелочь, конечно, но должен быть порядок. Оденьте форму. И чтобы на ваших машинах были только государственные номера», — пригрозил генералам президент страны.
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