Президент возмущен, что все силовики передвигаются в сопровождении и с охраной

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Выступая, Сооронбай Жээнбеков раскритиковал руководителей силовых и правоохранительных органов.

Вы должны защищать людей от преступников. Но, наверное, сами себя не можете защитить, если вы все ходите с телохранителями. Откажитесь от телохранителей. Сооронбай Жээнбеков

Президент также высказал недовольство тем, что руководители силовых структур передвигаются только с сопровождением.

«На ваших служебных машинах не государственные номера. Вы так скрываете свои правонарушения? Это мелочь, конечно, но должен быть порядок. Оденьте форму. И чтобы на ваших машинах были только государственные номера», — пригрозил генералам президент страны.