Президент обвинил силовиков и судей, занятых мелочью, а не борьбой с коррупцией

Сегодня в Государственной резиденции «Ала-Арча-1» проходит заседание Совета безопасности. Это первое заседание под председательством нового президента страны. Члены Совбеза рассматривают вопрос «Об актуальных мерах по борьбе с коррупцией в судебных, правоохранительных и надзорных органах КР».

Выступая на заседании, Сооронбай Жээнбеков отметил, что Кыргызстан до сих пор не может подняться в рейтинге Transparency International. По результатам последнего рейтинга, определяющего коррумпированность, страна заняла 136-е место среди 176 стран мира.

«В этом виноваты наши правохранительные, фискальные органы и судебная власть. Нам известно, что раскрываемость резонансных преступлений низкая. Наши органы заняты мелкими преступлениями и беспричинной проверкой бизнеса», — заявил президент.

Сооронбай Жээнбеков выразил обеспокоенность объемом капитализации криминальной сферы.

«По данным экспертов, объем капитализации криминальной сферы достиг небывалой суммы.

Это говорит об участии в этом процессе представителей правоохранительных органов и должностных лиц», — отметил президент.