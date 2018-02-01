Соврал? Зарплата Айбека Калиева выше, чем он озвучил депутатам

31 января на заседании парламента депутат Жогору Кенеша Аида Касымалиева поинтересовалась, сколько получает глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

Чиновник ответил, что получает 39 тысяч сомов в месяц.

Однако на сайте государственной кадровой службы в разделе декларирования доходов и расходов министерств и ведомств размещены другие данные.

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В своей декларации за 2016 год Айбек Калиев написал, что он в должности председателя правления Нацэнергохолдинга заработал 1 миллион 40 тысяч 81,4 сома. Если разделить эту сумму на 12 месяцев года, то зарплата Калиева выходит 86 тысяч 673 сома в месяц.



Помимо этого, в статье доходов Айбека Калиева указывается, что он продал недвижимость за 4 миллиона 554 тысячи сомов, а его близкий родственник продал недвижимость за 690 тысяч сомов.

У главы Энергохолдинга в собственности автомобиль Toyota Prado стоимостью 690 тысяч сомов, квартира за 4 миллиона 140 тысяч сомов. На новоселье он приобрел мебель за 160 тысяч и бытовую технику стоимостью 100 тысяч сомов. Такие данные указаны в его декларации.