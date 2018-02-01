18:43
-5
USD 68.39
EUR 85.06
RUB 1.22
Власть

Соврал? Зарплата Айбека Калиева выше, чем он озвучил депутатам

31 января на заседании парламента депутат Жогору Кенеша Аида Касымалиева поинтересовалась, сколько получает глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

Чиновник ответил, что получает 39 тысяч сомов в месяц.

Однако на сайте государственной кадровой службы в разделе декларирования доходов и расходов министерств и ведомств размещены другие данные. 

Читайте по теме
Какая зарплата у главы Энергохолдинга Айбека Калиева

В своей декларации за 2016 год Айбек Калиев написал, что он в должности председателя правления  Нацэнергохолдинга заработал 1 миллион 40 тысяч 81,4 сома. Если разделить эту сумму на 12 месяцев года, то зарплата Калиева выходит 86 тысяч 673 сома в месяц

Помимо этого, в статье доходов Айбека Калиева указывается, что он продал недвижимость за 4 миллиона 554 тысячи сомов, а его близкий родственник продал недвижимость за 690 тысяч сомов. 

У главы Энергохолдинга в собственности автомобиль Toyota Prado стоимостью 690 тысяч сомов, квартира за 4 миллиона 140 тысяч сомов. На новоселье он приобрел мебель за 160 тысяч и бытовую технику стоимостью 100 тысяч сомов. Такие данные указаны в его декларации.
Ссылка:
просмотров: 3437
Версия для печати
Материалы по теме
Какая зарплата у главы Энергохолдинга Айбека Калиева
Понять и простить. Глава Национального энергохолдинга извинился перед горожанами
В Кыргызстане желающих попасть в резерв кадров набралось почти 700 человек
В ожидании повышения. Зарплата тренеров увеличится с 1 января 2019 года
Зарплата в $2-3 тысячи разбудит патриотические чувства у работников авиации
Первый вице-премьер-министр будет получать вдвое меньше, чем депутат
Сколько зарплат будет получать Аскарбек Шадиев? Депутаты переживают
Премьер рассказал, почему повысят зарплату налоговикам, а не учителям и врачам
Кабмин планирует повысить зарплату налоговикам, а работникам культуры — нет
В парламенте думают, как сократить расходы государства на пенсии
Популярные новости
Авария на&nbsp;ТЭЦ. В&nbsp;правительстве назвали первые имена виновных Авария на ТЭЦ. В правительстве назвали первые имена виновных
Кыргызстан: кадровые перестановки за&nbsp;22-26 января Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 января
В&nbsp;пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно В пример депутатам. Вице-мэр Бишкека готов подвозить попутчиков бесплатно
Сапар Исаков попросил прощения у&nbsp;жителей за&nbsp;сложившуюся в&nbsp;Бишкеке ситуацию Сапар Исаков попросил прощения у жителей за сложившуюся в Бишкеке ситуацию
Бизнес
MegaCom расширяет географию роуминга MegaCom расширяет географию роуминга
Депутаты и&nbsp;секретариат фракции РАЖ соболезнуют в&nbsp;связи с&nbsp;кончиной А.З.Закирова Депутаты и секретариат фракции РАЖ соболезнуют в связи с кончиной А.З.Закирова
&laquo;Бакай Банк&raquo; предоставит инструменты успешной сделки «Бакай Банк» предоставит инструменты успешной сделки
Абоненты MegaCom могут пользоваться &laquo;Одноклассниками&raquo; бесплатно Абоненты MegaCom могут пользоваться «Одноклассниками» бесплатно