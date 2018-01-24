Кто придет в парламент вместо Омурбека Бабанова

В ЦИК ИА «24.kg» сообщили, кто придет в Жогорку Кенеш вместо Омурбека Бабанова, сложившего с себя досрочно депутатские полномочия.

По словам заместителя председателя комиссии Абдыжапара Бекматова, следующим в партийном списке «Республики — Ата Журт» идет Адылбек Душалиев.

Ранее Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Омурбека Бабанова и других лиц. Ему икриминируют публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды. Речь идет о выступлении Омурбека Бабанова во время предвыборной агитации на встрече с жителями микрорайона «Амир-Тимур» в Оше 28 сентября.

После президентских выборов Омурбек Бабанов покинул Кыргызстан. По некоторым данным, он отправился в Карловы Вары (Чехия) на лечение. Сейчас он находится в Москве (Россия).

После уголовного преследования Омурбек Бабанов заявил о том, что он уходит из политики.